شكرا لقرائتكم الزمالك بهجوم مغربي أمام نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي بإياب نهائي كأس الكونفدرالية بملعب برج العرب يوم الاحد القادم.

و يحتاج الزمالك الفوز بهدفين من أجل التتويج باللقب للمرة الاولى في تاريخة او الفوز 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ليدخل البطولة لخزائن الكرة المصرية مرة أخرى بعدما فاز الاهلي بنفس البطولة عام 2014.

و كان قد أعلن جروس قائمة الفريق للمباراة التي ضمت كلاً من: في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

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في خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - حازم امام - بهاء مجدى - عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - أيمن حفنى - ابراهيم حسن - محمد إبراهيم - إحمد زيزو - محمد عنتر

في خط الهجوم : خالد بو طيب - حميد احداد.

و سيكون مهاجم الزمالك في هذا اللقاء الهام أحد المغربي حميد أحداد او خالد بوطيب بعد ايقاف عمر السعيد بسبب تراكم الانذارات.