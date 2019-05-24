شكرا لقرائتكم على لطفى ينتظم فى المران الجماهى للأهلى بعد تعافيه من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، بملعب التتش، عقب حصول الفريق على راحة سلبية، أمس الخميس عقب التعادل أمام الإسماعيلي الأربعاء، 1-1، في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاسارتى على تقسيم لاعبي الفريق إلى أربع مجموعات لخوض تقسيمتين خلال المران، وقام بتوجيه اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

وانتظم علي لطفي حارس مرمى الأهلي في مران الفريق الجماعي بعدما تعافي من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة تلك التي حرمته من التدريبات الجماعية مؤخرًا . Advertisements

ومازال الأهلى متصدرًا لجدول الدوري برصيد 74 نقطة ويتبقي له مباراتين أمام المقاولون مُحدد لها الثلاثاء المقبل ولقاء الزمالك بعد بطولة أمم إفريقيا.