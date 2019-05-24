شكرا لقرائتكم 5 مفاجآت لجماهير الزمالك فى ملعب برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مفاجآت بالجملة لجماهير الزمالك فى ملعب برج العرب انتهى نادي الزمالك من إعداد احتفالية ضخمة للجماهير قبل وبعد المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية.

ويلتقى الزمالك ضد نهضة بركان المغربي فى المباراة التى ستجمعهما بعد غداً الأحد فى تمام العاشرة مساءًا على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور جماهيرى يتجاوز 50 ألف مشجع، وذلك في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية.

Advertisements

واتفقت إدارة النادى على تواجد الألعاب النارية وغيرها من الألعاب التى سيتم حشد بها الجمهور لمساندة الفريق أمام منافسه المغربي.

وخسر الزمالك مواجهة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بالملعب البلدى بمدينة بركان.