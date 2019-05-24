شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: قائمة المنتخب "سمك لبن تمر هندى" ومش هنكسب البطولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق عن استيائه من قائمة المنتخب المنضمة حديثاً لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وأكد "عبدالعال" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المجاملات كانت لها اليد العليا في اختيارات المدير الفني للمنتخب المصري "أجيري"، معلقا: "مش هناخد البطولة وربك اسمه العدل".

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وأضاف نجم الأهلى والزمالك الأسبق أن هناك علامات استفهام عديدة في عدم ضم بعض اللاعبين أمثال محمد عواد عواد لاعب الوحدة السعودي، صالح جمعة ورمضان صبحى وأحمد فتحي لاعبى الأهلى، وعبدالله جمعة المتألق مؤخرًا بجانب محمود كهربا وعمر السعيد من الزمالك، وكل من علي جبر ورجب بكار من فريق بيراميدز.

أما عن بعض اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار في الانضمام للقائمة، قال رضا عبد العال: "مالهمش ذنب والذنب ذنب أجيرى".