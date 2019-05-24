شكرا لقرائتكم تعرف على توقيت إنهاء عقد لاسارتى مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رضخ محمود الخطيب رئيس الأهلى لضغوط القرار الجماعى لأعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على رحيل الأوروجويانى مارتن لاسارتى عن القلعة الحمراء. واتخذ الأهلى قرارا برحيل لاسارتى والبحث عن مدرب أجنبي جديد بعد انتهاء مباريات كاس مصر ومباراتى المقاولون العرب والزمالك في الدوري. Advertisements واتفق أعضاء مجلس الأهلي علي استحاله بقاء لاسارتى حتي لو توج بمسابقه الدوري والكاس في ظل عدم اقتناعهم التام به وكذلك الحال للغالبيه العظمي لجماهير وأنصار النادي. الجدير بالذكر أن لاسارتى فشل فى تتويج الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا وخرج من الدور ربع النهائى أمام صن داونز بفضيحة كروية.

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