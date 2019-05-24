شكرا لقرائتكم أحداد قبل مواجهة الزمالك ونهضة بركان: اللهم يسر ولا تعسر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى المغربى حميد أحداد لاعب الزمالك عدم التعسر أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية المقرر له الأحد المقبل. ونشر أحداد صورة للاعبى الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلقا عليها: "اللهم يسر ولا تعسر". ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.



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