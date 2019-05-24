أعضاء الزمالك يطالبون رئيس النادي بتوفير أوتوبيسات لبرج العرب...

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جدة - عمرو شويل أعضاء الزمالك يطالبون رئيس النادي بتوفير أتوبيسات لبرج العرب
طلب أعضاء نادي الزمالك من مرتضى منصور رئيس النادي توفير أوتوبيسات لحضور المباراة المرتقبة للفريق أمام نهضة بركان.
ويلتقى الزمالك ضد نهضة بركان المغربي فى المباراة التى ستجمعهما بعد غد الأحد فى تمام العاشرة مساء على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور جماهيرى يتجاوز 50 ألف مشجع، وذلك في اياب نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية.
جاء ذلك عقب علم الأعضاء من إدارة النادي عدم توفير أتوبيسات للأعضاء لحضور المباراة مثلما حدث فى المباريات الماضية.
وخسر الزمالك مواجهة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بالملعب البلدى بمدينة بركان.
واكد رئيس الزمالك لعدد من أعضاء النادي عدم قدرته على توفير أتوبيسات لهذا العدد فى المباراة نظرًا لكثرة عدد الأعضاء الذين سيتواجدون فى استاد برج العرب.
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