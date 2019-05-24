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جدة - عمرو شويل جروس يفاضل بين بوطيب وأحداد لقيادة هجوم الزمالك أمام نهضة بركان
يفاضل السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك بين الثنائي المغربي خالد بوطيب وحميد أحداد لقيادة أى منهما هجوم الفريق أمام نهضة بركان فى نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية.
وبالرغم من مشاركة خالد بوطيب فى التدريبات بشكل قوى الا ان هناك مفاضلة مع أحداد خاصة وأن الأخير جاهز منذ فترة وقادر على اللعب بمركز الهجوم.
ويلتقى الزمالك ضد نهضة بركان المغربي فى المباراة التى ستجمعهما بعد غداً الأحد فى تمام العاشرة مساء على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور جماهيرى يتجاوز 50 ألف مشجع، وذلك في اياب نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية.
ويغيب عمر السعيد مهاجم الزمالك الأساسي عن المباراة بعد حصوله على الانذار الثاني فى المباراة المرتقبة بعد غد.
وخسر الزمالك مواجهة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بالملعب البلدى بمدينة بركان.
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