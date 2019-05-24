شكرا لقرائتكم بيان للأهلى بعد قليل بشأن جدول مباريات الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصدر مجلس إدارة النادي الأهلى العديد من القرارات الهامة الخاصة بموقف بطولة الدوري الممتاز عقب إجتماع مجلس الإدارة الطارئ المُنعقد حالياً بمقر النادي بالجزيرة.

كان الاهلي قد أعترض على تأجيلات إتحاد الكرة بشأن الأسابيع الأخيرة من المسابقة حيث يرى أنها لا تُحقق العدالة أو تكافؤ الفرص وأكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن اللجنة المشكلة للمناقشة أزمة جدول الدورى كلفت عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باعداد تصور للمرحلة الاخيرة من الدورى.

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وقال شوبير إنه سيتم عرض التصور الاخير على مجلس ادارة اتحاد الكرة يوم الاثنين المقبل لاتخاذ القرار النهائى الخاص بالجدول وأضاف أن اللجنة وجهت الدعوة لاربعة أندية لحضور الاجتماع الذى عُقد اليوم ،الجمعة، وهي الاهلى والزمالك وبتروجت وحرس الحدود وحضر ثلاثة أندية ولم يحضر مندوب عن الزمالك وأختتم شوبير بقوله إن اللجنة لم تحدد موعدا نهائيا لإنهاء الدورى سواء قبل أمم أفريقيا أو بعد كأس الأمم الأفريقية

فيما قال مصدر في الأهلى أن مجلس الإدارة الذى بدأ الأجتماع برئاسة محمود الخطيب عقب الإفطار مساء اليوم،الجمعة، يناقش حالياً القرارات التى يرى النادي إنها ستُحقق مبدأ تكافؤ الفرص.