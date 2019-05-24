شكرا لقرائتكم كاميرات مراقبة بجميع استادات بطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت اللجنة المنظمة لبطولة أمّم افريقيا 2019، بالتعاون مع مسئولو الشركة المنفذة لنظام تذكرتى، على استخدام كاميرات مراقبة في جميع الاستادات التي تستضيف مباريات البطولة لضبط أي خارج عن النظام المعمول به لدخول المباريات .

و أكد مصدر بالشركة المسئولة عن تذكرتى، تأتى هذه الخطوة لردع أى شخص يحصل بعض علي الـ Fan ID والتذكرة الخاصة بالمباريات من أصدقاء أو معارف لهم وهو ما تحظره الشركة بحيث لا يسمح سوى لحامل الـ FAN ID الأصلي بالدخول وحضور المباريات خاصة وإن الـFAN ID يتم الحصول عليه بعد إدخال بيانات شخصية محققة من الشخص الراغب في الدخول.