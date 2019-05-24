شكرا لقرائتكم اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تبحث زيادة منافذ بيع التذاكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا بالتنسيق مع مسئولى الشركة الخاصة لتنفيذ نظام تذكرتى، على زيادة منافذ بيع تذاكر المباريات. جاء ذلك حرصًا من الشركة المنظمة فى تيسير شراء التذاكر من قبل الجماهير، خاصة عقب الاقبال الكبير فى الساعات الأخيرة، و سهولة التعامل مع الموقع . Advertisements

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