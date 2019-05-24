شكرا لقرائتكم تعرف على موعد تسليم ملاعب أمم أفريقيا للاتحاد الأفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة موعد تسليم ملعب الإسماعيلية "للكاف" والذى يحتضن منافسات المجموعة السادسة التى تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وغينيا بيساو وبنين" للبطولة المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. واكد مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى:"الكاف سيتسلم ملاعب البطولة يوم 11 يونيو المقبل أى قبل انطلاق البطولة بــ10 أيام" موضحا أن الاتحاد الافريقى أبدى اعجابه بكل الملاعب التى ستتواجد بالبطولة. Advertisements واختتم لبلدورزرملعب وحيد جاهز على كافة الاصعدة هو الدفاع الجوى الذى تعرض لعمليات تجهيز شاملة منذ بداية هذا الموسم”.

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