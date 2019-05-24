من الأفضل لتعويض ساسي في ليلة حسم اللقب...

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جدة - عمرو شويل يدخل نادي الزمالك مباراة مهمة أمام نهضة بركان المغربي بإياب نهائي كأس الكونفدرالية ببرج العرب في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.
ويغيب عن الزمالك فرجاني ساسي للإصابة وشكل ذلك تأثير واضح على الزمالك في لقائاته الأخيرة، وفقد الكثير من النقاط بسبب فقدان عنصر مهم مثل فرجاني ساسي.
وأمام جروس خيارين لا ثالث بينهما مشاركة محمود عبد العزيز بدلاً من ساسي واللعب بتوازن كما شارك بمباراة الذهاب أو الدفع بمحمد إبراهيم من بداية المباراة بجانب طارق حامد واللعب بطريقة هجومية من بداية اللقاء مما سيشكل مجهود أكبر لطارق حامد لأنه سيكون بمفرده في وسط الزمالك في معظم أوقات المباراة خاصة في الهجمات المرتدة لنهضة بركان.
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