شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر أول صورة لتذكرة مباراة افتتاح كأس الأمم بين مصر وزيمبابوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شاهد تذاكر إفتتاح بطولة أمم أفريقيا بين مصر وزيمبابوي بدأت الجماهير فى الحصول على تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين. وتداول نشطاء على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورة لتذكرتين لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح بطولة كأس الأمم المقبلة. Advertisements وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطني قبل ايام قائمة الفريق المكونة من 25 لاعبًا والمنتظر أن يتم اختيار 23 منها لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

تذكر أمم أفريقيا

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