شكرا لقرائتكم هشام محمد مهدد بالرحيل عن الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات هشام محمد لاعب وسط النادى الأهلى مهددا بالرحيل عن القلعة الحمرار فى الفترة المقبلة لعدم اقتناع الأوروجويانى مارتن لاسارتى بخدماته. ويغيب عن هشام محمد منذ فترة طويلة عن تشكيلة النادى الأهلى تارة للإصابة وتارة لوجهة نظر فنية. ويعقد النادى الأهلى جلسة فى الفترة المقبلة مع المدير الفنى لتحديد احتياجات الفريق والمراكز التى تحتاج إلى تدعيم فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هشام محمد مهدد بالرحيل عن الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.