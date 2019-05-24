شكرا لقرائتكم كريم عبد الجواد يتأهل لنصف نهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي، للاسكواش، الفوز فى مباراة الدور ربع النهائى، وتأهل إلى نصف النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها انجلترا والتى ستنتهى فى 26 مايو الجارى. بينما خسر مازن هشام لاعب وادي دجلة، أمام النيوزيلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وودع البطولة من الدور ربع النهائي. Advertisements وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائز بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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