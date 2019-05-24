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جدة - عمرو شويل الزمالك يفاوض الأمن لزيادة 10 الآف مشجع لنهائي الكونفيدرالية يسعى مجلس ادارة نادي الزمالك للحصول على موافقة الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية لزيادة عدد الجماهير التى ستحضر مباراة نهضة بركان فى اياب نهائي نهضة بركان المغربي. يسعى مجلس ادارة نادي الزمالك للحصول على موافقة الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية لزيادة عدد الجماهير التى ستحضر مباراة نهضة بركان فى اياب نهائي نهضة بركان المغربي. وحصل الزمالك على موافقة 50 ألف مشجع لحضور مباراة الفريق المقبلة ويأمل فى حضور باقي الجماهير لملعب المباراة لمساندة الفريق فى المباراة المقبل. Advertisements ويلتقى الزمالك ضد نهضة بركان المغربي فى المباراة التى ستجمعهما بعد غداً الأحد فى تمام العاشرة مساءًا على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور جماهيرى يتجاوز 50 ألف مشجع، وذلك في اياب نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية. وخسر الزمالك مواجهة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بالملعب البلدى بمدينة بركان.

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