شكرا لقرائتكم قبل مواجهة نهضة بركان.. الزمالك يطلق اسم الغندور ويوسف على حديقتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل مواجهة نهضة بركان.. الزمالك يطلق اسم الغندور ويوسف على حديقتين قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اطلاق اسم حديقتين على الثنائى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي وخالد الغندور كابتن الفريق السابق ومقدم برنامج الزمالك اليوم. وحرص رئيس الزمالك على تكريم الثنائي وإطلاق اسمهما على حديقتين تم افتتاحهما منذ أشهر بجوار المبنى الاجتماعى للنادى. Advertisements يأتى ذلك قبل أيام قليلة من مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائي أفريقيا. ويلتقى الزمالك ضد نهضة بركان المغربي فى المباراة التى ستجمعهما بعد غد الأحد فى تمام العاشرة مساء على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور جماهيرى يتجاوز 50 ألف مشجع، وذلك في اياب نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية. وخسر الزمالك مواجهة الذهاب بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بالملعب البلدى بمدينة بركان.

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