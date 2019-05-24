شكرا لقرائتكم أوكرانيا وأوروغواي تتجاوزان أميركا والنرويج في مونديال الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز منتخب شباب أوروغواي على نظيره النرويجي 3 - 1، يوم الجمعة، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لكأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة حاليًا في بولندا.

وتقدم شباب أوروغواي في الدقيقة 21 داروين نونيز، قبل أن يضاعف زميله فرانشيسكو جينيلا النتيجة لصالح بلاده في الدقيقة 29. وفي الدقيقة 47 سجل كريستيان بورشجريفينك الهدف الوحيد لمنتخب النرويج، لكن منتخب أوروغواي عاد ليسجل الهدف الثالث عن طريق بريان رودريغيز في الدقيقة 87.

الفوز منح أوروغواي ثلاث نقاط ليحتل المركز الثاني خلف منتخب شباب نيوزيلندا المتصدر، فيما يحتل منتخب النرويج المركز الثالث برصيد خالي من النقاط بفارق الأهداف عن هوندوراس متذيل الترتيب.

Advertisements

وفاز منتخب أوكرانيا على نظيره الأميركي 2 - 1، يوم الجمعة، في مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة حاليًا في بولندا.

وتقدم منتخب أوكرانيا عن طريق سيرهي بوليستا في الدقيقة 26، قبل أن يدرك براندون سيرفانيا التعادل للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 32. وفي الدقيقة 51 سجل دينيس بوبوف الهدف الثاني للمنتخب الأوكراني.

وحصلت أوكرانيا على أول ثلاث نقاط لها في المجموعة، لتحتل المركز الثاني خلف نيجيريا بفارق الأهداف، فيما يحتل المنتخب الأمريكي المركز الثالث برصيد خالي من النقاط، فيما يتذيل منتخب قطر الترتيب بنفس الرصيد.