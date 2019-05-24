شكرا لقرائتكم بيرنلي يمدد عقد الحارس بوب 4 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم ، يوم الجمعة، عن توقيع حارس مرماه نك بوب على عقد جديد حتى عام 2023 .

وذكر بيرنلي عبر موقع الرسمي على الإنترنت، أن العقد الجديد لحارسه يتضمن بندا يتيح له أن يبقى عاماً إضافياً على عقده،وذلك بعد تعافيه من إصابة في الكتف.

وقال بوب في تصريحات لموقع ناديه: أنا في مكان جيد، كتفي في حالة جيدة وأنا أتطلع إلى العودة استعدادًا للموسم المقبل، أحب أن أكون حيث أنا وأعمل مع زملائي كل يوم، إنه مكان ممتع لأكون فيه.

وأنهى بيرنلي الموسم في المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.