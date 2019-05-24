​انطلاق بث «تايم سبورت» غدًا.. والقناة تنقل نهائي الكونفدرالية

مصراوي

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، انطلاق البث الرسمي لقناة "تايم سبورت" في العاشرة من مساء غد السبت، بعد انتهاء اللمسات الأخيرة لانطلاق القناة في نسختها الفضائية.

وقال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن "القناة تعد إضافة حقيقية في مجال الإعلام الرياضي شكلا ومضمونا ونولي لها اهتماما كبيرًا"، مضيفًا أن القناة "ستنقل عبر نسختها الأرضية كافة فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية وهي البطولة الأهم على مستوى القارة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي".

وأعلن زين، أن "قناة تايم سبورت ستنقل مباراة نادي الزمالك ونهضة...