مدحت شلبي يكشف تفاصيل جديدة عن قناة تايم سبورت

صدى البلد

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن قناة تايم إسبورت لن تؤثر علي مشاهدات برامج قناة النيل للرياضة، مشيرًا إلى أن أغلب الإعلاميين المتواجدين علي النيل الرياضية سينتقلون لتقديم برامج علي القناة الجديدة.

وأضاف شلبي في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه سيكون من الإعلاميين المشاركين في الأستديو التحليلي بقناة تايم أسبورت المقرر إنطلاقها لتغطية بطولة الأمم الأفريقية، ضمن ثلاث إعلاميين آخرين يكون من بينهم الإعلامي سيف زاهر.

وتابع أن القناة ستشمل عدد كبير من المعلقين الرياضيين طول فترة البطولة للتعليق علي كافة مباريات البطولة...