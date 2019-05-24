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تحذير لـ حاملي تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية

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صدى البلد 

حذرت شركة "تذكرتي"، المسؤولة عن بيع تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تقام في مصر الشهر المقبل، من أنها ستعاقب أي مشجع يبيع تذكرته بعد الحصول عليها من الموقع الرسمي لها.

شددت الشركة إلى أنه إذا تم التحقق من التذكرة، وحملها شخص آخر غير الذي حصل عليها، فإنه سيتعرض للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن ذلك هدفه التصدي لجميع محاولات السوق السوداء والنهوض بالمنظومة .

تعرف على تفاصيل جديدة فى حجز تذاكر امم افريقيا عبر الفيديو التالى.

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