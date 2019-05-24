شكرا لقرائتكم خبر عن "مران الأهلى" مشاركة لطفى.. تقسيمة قوية لـ4 مجموعات واستشفاء الأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الأهلي استأنف تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس الأول في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل بهدف لمثله ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة ويتبقي له مباراتين أمام المقاولون مُحدد لها الثلاثاء المقبل ولقاء الزمالك بعد بطولة أمم إفريقيا.

وانتظم علي لطفي حارس مرمى الأهلي في مران الفريق الجماعي بعدما تعافي من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة تلك التي حرمته من التدريبات الجماعية مؤخرًا وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي تدريبات استشفائية مساء اليوم علي هامش مران الفريق الجماعى، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع لهم.

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كما حرص الجهاز الفني للأهلى على تقسيم لاعبي الفريق إلى أربع مجموعات لخوض تقسيمتين خلال المران المسائي اليوم الجمعة وقام لاسارتي بتوجيه لاعبي الفريق خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.