شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة يضع روشته فوز الفراعنة ببطولة أفريقيا على قناة " تايم سبورت " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر علي قناة " تايم سبورت " فى بعض البرامج التى تشهدها القناة الذى يضع من خلالها المعلم خطة فوز الفراعنة ببطولة الأمم الأفريقية 2019 والمقامة فى مصر الشهر المقبل .

تنطلق غدا، السبت، قناة "تايم سبورت" لنقل بطولة امم افريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من النظام القديم الذى كان بمشاركة 16 فريقا فقط.

ويأتي تردد قناة تايم سبورت الفضائي علي النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500 ، بينما التردد الأرضي UHF 32.

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قناة تايم سبورت تنقل كل استعدادات منتخب مصر للبطولة وأخبار المنتخبات الأخرى وتغطية حصرية لأخبار وتدريبات الفراعنة، فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع على نسختها الأرضية، مباريات امم افريقيا 2019..

وتعد هذه القناة خطوة جيدة حتى يتمكن المشاهد المصرى من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب أو كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة.