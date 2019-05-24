شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إنبى ينظم حفل إفطار للفريق البترولى قبل موقعة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس علاء حجازى، رئيس شركة إنبى، مجلس إدارة النادى البترولى والجهاز الفنى للفريق بقيادة على ماهر واللاعبين فى حفل إفطار جماعى اليوم الجمعة، بعد ضمان الفريق الاستمرار فى الدورى الممتاز بعد النتائج الجيدة التى حققها الفريق فى الفترة الأخيرة.

وحرص مسئولو إنبى على تنظيم حفل الإفطار قبل اللقاء الأخير للفريق البترولى بالدورى أمام النجوم المقرر له يوم الإثنين المقبل، فى الجولة الأخيرة للبترولى بمنافسات الدورى المصرى الممتاز.

وضمن إنبى الاستمرار فى الدورى بعد الابتعاد عن منطقة الهبوط باحتلال المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 12 لقاء والخسارة فى مثلها.