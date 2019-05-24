شكرا لقرائتكم خبر عن "تذكرتى" تعلن الاستعانة بكاميرات مراقبة لضبط المخالفين فى أمّم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو الشركة المنفذة لنظام تذكرتى بالتنسيق مع اللجنة المنظمة لبطولة أمّم افريقيا 2019، استخدام كاميرات مراقبة في جميع الاستادات التي تستضيف مباريات البطولة لضبط أي خروقات في النظام المعمول به لدخول المباريات .

وكشف مصدر بالشركة إن هذه الخطوة تأتي ردا علي احتمالية أن يحصل بعض الأشخاص علي الـ Fan ID والتذكرة الخاصة بالمباريات من أصدقاء أو معارف لهم وهو ما تحظره الشركة بحيث لا يسمح سوى لحامل الـ FAN ID الأصلي بالدخول وحضور المباريات خاصة وإن الـFAN ID يتم الحصول عليه بعد إدخال بيانات شخصية محققة من الشخص الراغب في الدخول.