شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المركز الأوليمبي يستقبل فعاليات مهرجان يوم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل المركز الأوليمبي بالمعادي ، فعاليات مهرجان يوم افريقيا، احتفالاً بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الافريقي حالياً)، وفي اطار رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يشمل المهرجان ورش عمل وندوات وفعاليات رياضية وفنية وثقافية ، ومعارض تراثية ، وجولات سياحية. يذكر ان الوفود الافريقية المشاركة في المهرجان من دول غينيا كوناكري، المملكة المغربية، الجزائر، غانا، اوغندا، مدغشقر، موريتانيا، زيمبابوي، ، كينيا، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، كوت ديڤوار، الصومال، ارتيريا، الجابون، بنين، نيجيريا، تنزانيا، جنوب السودان، بالاضافة الي مصر. Advertisements

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