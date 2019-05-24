هدف لا ينسي.. إبراهيم سعيد يسجل في مباراة الأهلي و روما الإيطالي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مباراة ودية عالمية ، سجل إبراهيم سعيد لاعب الاهلي السابق في مباراة المارد الاحمر أمام روما الايطالي عام 2002 ، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر 2-1 . Advertisements وكان الاهلي قد فاز علي ريال مدريد في مباراة ودية أيضا في عام 2001.

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