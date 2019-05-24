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هدف لا ينسي.. إبراهيم سعيد يسجل في مباراة الأهلي و روما الإيطالي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

في مباراة ودية عالمية ، سجل إبراهيم سعيد لاعب الاهلي السابق في مباراة المارد الاحمر أمام روما الايطالي عام 2002 ، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر 2-1 .

 

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وكان الاهلي قد فاز علي في مباراة ودية أيضا في عام 2001.

 

 

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