الكورة فى ملعب أمير عبد الحميد: بنتي بتغير عليا من المعجبات ومش بركز مع المنفسنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو واحد من أفضل حراس الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة، يشغل حالياً منصب مدير أكاديميات النادي الأهلى، والذي قضى فيه معظم سنوات عمره الكروي، قبل أن ينتقل لصفوف المصري البورسعيدي فى ختام مسيرته الكروية.

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