شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يتحرك لضم ظهير النجوم لتدعيم دفاعه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو الأهلي تحركاتهم الرسمية لضم ظهير أيمن بعد استقرار جهاز الكرة على تدعيم هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. لمعرفة المزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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