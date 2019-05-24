شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية على الترددات الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - إطلاق نسخة أخرى لقناة تايم سبورت من خلال أجهزة استقبال القمر النايل سات على تردد 11449 أفقى

فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع على نسختها الإرضية مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 و تأتى هذه الخطوة ثمرة للتعاون الذى يتم بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين بهدف التطوير وتقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصرى .

وسيتمكن المشاهدون من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة على مستوى سواء من داخل الملعب او كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة من خلال فريق عمل يعتبر افضل عناصر العمل الأعلامى الرياضى و يضم فريق عمل قناة "تايم سبورت " كوكبة من النجوم و منهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر و يشارك فى الفعاليات المختلفة من قامات الكره المصريه حسن شحاته، طه اسماعيل، حسنى عبد ربه واخرين كما يثرى المحتوى الفنى المتخصص للقناة حازم امام ، حسنى عبد ربه ، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندورو غيرهم وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة ، ايمن الكاشف ، عصام عبده ، محمد رمضان ، طارق الادورى بالاضافة الى المميزين شيماء صابر، فرح على ، كريم رمزى ، أحمد عز، كريستين رياض ، يحيى حمزة ، ميريكل نصيف ، فتح الله ديدان ،عمرو جميل وآخرين.

وصرح تامر مرسى رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين أن قناة تايم سبورت ستكون إضافة حقيقية على مستوى الشكل والمحتوى الرياضى، وذلك بعد استخدام حق الشعب المصرى فى بث مباريات البطولة عبر الترددات الأرضية. مضيفًا أن قناة تايم سبورت ستكون حجر زاوية فى تطوير المحتوى الرياضى المقدم عبر التليفزيون المصرى وذلك بتعاون الخبرات الموجودة فى كلا المؤسستين من أجل استعادة التليفزيون المصرى مكانته العريقة، ليس بتوفير كافة الإمكانيات الفنية فحسب، بل التركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة لإسعاد جماهير الكرة المصرية. وأضاف تامر مرسى أن إطلاق القناة جاء نتيجة جهد كبير من كل القائمين عليها، سواء فى تجهيز البنية الأساسية وإطلاق واحد من أكبر الأستديوهات التحليلية فى الشرق الأوسط.

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وأشاد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بإطلاق القناة ورؤيتها المستقبلية وأكد أن الحكومة المصرية متمثلة فى الهيئة الوطنية للإعلام وبالتنسيق مع اتحاد كرة القدم المصرى ذللت كل العقبات وتوفير كافة الإمكانيات لظهور هذا العمل بالشكل اللائق ليتمكن جميع المصريين من متابعة منتخبهم و مباريات البطولة. وتمنى التوفيق للمنتخب الوطنى للحصول على لقب البطولة وناشد أن يتابع المصريون البطولة من خلال شاشة تايم سبورت والتى تبث شارتها مجانا.

هذا وتذيع قناة تايم سبورت مباريات كأس الأمم الإفريقية التى ستشهد ضربة البداية على أرض مصر 21 يونيو المقبل، وسيتمكن المشاهدين من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب و كواليس المباريات. ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الأرضية من القناة.