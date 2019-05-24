شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتأهل إلى نصف نهائى بطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش إلى الدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة التي تستضيفها انجلترا في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري. وفاز عبد الجواد في مباراة الدور ربع النهائي على الألماني سيمون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 89 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-6, 14-16, 10-12, 11-9 . Advertisements فيما ودع مازن هشام لاعب وادي دجلة البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارته أمام النيوزيلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 74 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-3, 5-11, 11-6, 8-11, 11-6 . وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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