شكرا لقرائتكم خبر عن عروض محلية تطارد "ديفندر" الأهلي في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي هشام محمد لاعب وسط الاهلي عدة عروض من أندية محلية للرحيل لأحداها الصيف المقبل على خلفية عدم مشاركاته فى مباريات الأهلي خلال الفترة الماضية. وغاب هشام محمد عن تشكيل الأهلي طوال الفترة الماضية للغصابة تارة ولأسباب فنية تارة أخرى . وأبدت عدة أندية محلية رغبتها في ضم هشام محمد الذى كان أحد نجوم الدوري حينما كان لاعباً في المقاصة قبل أن يتراجع مستواه مع الأهلي الأمر الذى فتح الباب أمام إمكانية الرحيل والعودة للمقاصة أو اللعب لأى ناد أخر محلي.

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