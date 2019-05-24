شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 24 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 24 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها دخول الفريق لمعسكره المغلق فى الإسكندرية استعدادا لخوض مواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.

مدبولى خارج قائمة الزمالك أمام نهضة بركان وعودة عنتر وبوطيب

أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الفنى لنادى الزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة إياب نهائى الكونفدرالية والمقرر لها الأحد المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى تمام العاشرة مساءً، والتى شهدت استبعاد أحمد مدبولى وعودة محمد عنتر وخالد بوطيب. وضمت قائمة فريق الزمالك كلا من: وضمت قائمة فريق الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف. خط الدفاع: محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - حازم امام - بهاء مجدى - عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش. خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ايمن حفنى - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - احمد زيزو - محمد عنتر. Advertisements خط الهجوم: خالد بو طيب - حميد أحداد.

طبيبة تونسية للكشف عن المنشطات فى نهائى الكونفدرالية

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة لقدم "كاف" تعيين الطبيبة التونسية زكية البرطاجى لتتولى عملية الكشف على المنشطات فى مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. الزمالك يُعلن نفاد جميع تذاكر لقاء نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية نفدت جميع التذاكر المخصصة لمواجهة الزمالك نهضة بركان المغربى، المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية ووجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لجماهير النادي التي حرصت على شراء كل تذاكر المباراة من أجل مؤازرة الفريق في النهائي الإفريقى متمنيا دعم الفريق فى مهمته بأفضل صورة.

قال الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط نادى الزمالك، إنه حضر إلى القاهرة من أجل الذهاب إلى معسكر برج العرب، لدعم زملائه قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

وتابع ساسى فى تصريحات خاصة:"حضرت إلى مصر من أجل تكملة المشوار الذى بدأته مع الزمالك فلم أتكمن البقاء بتونس لأن دورى الآن التواجد مع زملائى لمساندتهم ودعمهم وأرفع الكأس معهم يوم الأحد القادم"، كشف الدولى التونسى إنه يتمنى فى الموسم القادم إن يتوج مع الزمالك بدورى أبطال أفريقيا ويشارك مع الفريق الأبيض بكأس العالم للأندية.