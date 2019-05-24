شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رشاد يتأهل إلي نهائي كأس العالم للخماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح شريف رشاد لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث ، في التأهل الى نهائى كأس العالم للخماسى المقام حالياً فى التشيك. وحقق لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، المركز الأول ، بعد احتلال المركز الأول فى التصفية الثالثة برصيد 1170 نقطة. يذكر أن ، أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث قد حصد الميدالية البرونزية بكأس العالم الأخيرة التي أقيمت في بالمجر.

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