شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. غربلة وسط الملعب تقرب رحيل هذا اللاعب من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال هناك بعض اللاعبين بين صفوف النادى الأهلى لم يتمكنوا من إقناع الأوروجويانى مارتن لاسارتى، وهو ما يقرب رحيلهم عن القالعة الحمراء بالموسم المقبل.

لمعرفة اللاعب الذى بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل اضغط هنا..