شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. غربلة وسط الملعب تقرب رحيل هذا اللاعب من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال هناك بعض اللاعبين بين صفوف النادى الأهلى لم يتمكنوا من إقناع الأوروجويانى مارتن لاسارتى، وهو ما يقرب رحيلهم عن القالعة الحمراء بالموسم المقبل.
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