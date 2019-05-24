شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز يصطحب أسرته لدعم الزمالك فى نهائى الكونفدرالية من المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للزمالك، على اصطحاب أسرته من أجل دعم فريقه فى مواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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وسيتواجد النقاز فى مقصورة ملعب النهائى نظرا لغيابه عن الزمالك فى المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة صفراء ثانية خلال مباراة الذهاب أمام نهضة بركان، والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدف نظيف، وكذلك مهاجم الفريق عمر السعيد.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه فى لقاء العودة أمام نهضة بركان، من أجل التتويج رسميا بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.