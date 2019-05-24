هل تكون المباراة الأخيرة؟.. قاسم باشا يكرم تريزيجيه بـ"شارة القيادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر مقرب من محمود حسن "تريزيجيه" جناح منتخب مصر، بأن ناديه قاسم باشا التركي منحه شارة قيادة الفريق في المباراة الختامية من الدوري المحلي أمام بشكتاش لتكريمه بعدما أصبح رحيله الصيف القادم في حكم المؤكد.

وأوضح المصدر المقرب من اللاعب في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة أن قاسم باشا استقر بشكل رسمي على السماح لتريزيجيه بالرحيل في الصيف القادم، بعدما حصل على عدد من العروض.

وقال نورسال بليجن المدير الرياضي لنادي قاسم باشا في تصريحات لإذاعة راديو سبور، السبت الماضي، ونشرتها عدة مواقع تركية، إن قاسم باشا يملك عدة عروض، والتي طلبت الحصول على خدمات تريزيجيه.

وبرز تريزيجيه مع قاسم باشا على مدار موسمين في الدوري التركي وسجل 25 هدفًا وصنع 18 بقميص الفريق في كافة المنافسات.