الإسماعيلي ينفي علاقته بصاحب دعوة "التفويت" للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن نادي الإسماعيلي اليوم الجمعة، عدم وجود علاقة للنادي باللاعب محمد أسامة الذي قال عبر حسابه الشخصي أن الفريق سيتعمد الخسارة أمام الزمالك في الدوري.

وقال الإسماعيلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الجمعة: "محمد أسامة الشهير بـ(حناكة) ليس على ذمة النادى الإسماعيلي منذ عدة أعوام وليس بقائمة الفريق وهو لا يمثل إلا رأيه الشخصي.. يرجي تحري دقة المعلومات الرياضية."

وأثار اللاعب السابق للإسماعيلي حالة من البلبة في الوسط الرياضي مؤخرًا بعدما قال في تغريدة مساء الخميس: "هما متضايقين علشان اتعادلنا معاهم اومال هيعملوا ايه لما نسيب ماتش الزمالك."

وانضم أسامة إلى الإسماعيلي قبل 3 سنوات لكنه لم يلعب في صفوف الفريق وخرج على سبيل الإعارة ثم رحل عن الفريق.