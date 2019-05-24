تقارير: الزمالك ينافس الأهلي للتعاقد مع كودجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات قوية من أجل التعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودجو لاعب فريق نهضة بركان المغربي.

وكانت تقارير صحفية مغربية ربطت صاحب الـ27 عامًا بالانتقال لصفوف الأهلي في الصيف الحالي على أن يكون الانتقال حر في ظل انتهاء عقد اللاعب مع الفريق البركاني.

ووفقًا لصحيفة "اليوم 24" المغربية، فإن رئيس الزمالك فتح باب المفاوضات حول ضم كودجو والذي أبدى موافقته المبدئية للانتقال للفريق المصري بعد نهاية الموسم.

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ويعيش المهاجم التوجولي موسمًا مميزًا سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي حيث يتقاسم صدارة هدافي الدوري المغربي مع محسين ياجور مهاجم الرجاء البيضاوي المغربي برصيد 18 هدفًا.

وعلى الصعيد الإفريقي، يتصدر لابا كودجو صدارة هدافي مسابقة الكونفدرالية برصيد 8 أهداف حيث كانت آخر أهدافه أمام الزمالك في إطار ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

ويمتلك فريق الزمالك في قائمته المحلية أربعة لاعبين أجانب وهم التونسيين حمدي النقاز وفرجاني ساسي والمغربيين حميد أحداد وخالد بوطيب.

جدير بالذكر أن كودجو يستعد لملاقاة الزمالك يوم الأحد المقبل في إطار إياب نهائي مسابقة الكونفدرالية حيث يتطلع الفريق البركاني للخروج بنتجية التعادل السلبي للتتويج باللقب، في المقابل ليس أمام الزمالك سوى نتيجة الفوز بفارق هدفين بعدما خسر الأبيض لقاء الذهاب بنتيجة (1-0).