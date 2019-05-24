فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا بنهائي كأس إسبانيا

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة قائمة مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا غدًا في اللقاء الذي سوف يقام على ملعب ستاد بينتو فيامارين.

وجاءت القائمة كالآتي:

في حراسة المرمه: مارك اندري تير شتيغن ، ياسبر سيليسين

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خط الدفاع : نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، جيسون موريلو، جوردي ألبا، صامويل أومتيتي، توماس فيرمايلين

خط الوسط: أرثور هينريك ميلو ، ارتورو فيدال، كارليس ألينيا، ايفان راكيتش، كيفين برينس بواتينج، فيليب كوتينيو، رافينيا الكانتارا ، سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتش

خط الهجوم : ليونيل ميسي ، لويس سواريز، مالكوم دي أوليفيرا، عثمان ديمبلي