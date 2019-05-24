عقب تصريحه ضد الأهلي .. الإسماعيلي ينفي علاقته بـ "حناكة"

نفي النادي الإسماعيلي علاقته باللاعب محمد أسامة الشهير بـ "حناكة" بعد نشر الأخير تغريدة علي تويتر عقب مباراة الفريق مع نظيره الأهلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وكان اللاعب قد نشر تغريدة مفادها "هما زعلانين علشان إتعادلنا معاهم ، أمال هيعملوا إيه لما نسيب ماتش الزمالك". مما دفع جماهير الأهلي لصب غضبها علي اللاعب والنادي الإسماعيلي وهو مادفع الأخير لنفي علاقته باللاعب ومؤكداً بانقطاع الصلة بينهم منذ ثلاث سنوات.

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