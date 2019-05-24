فرجاني ساسي يدعم الزمالك أمام نهضة بركان من المدرجات

أكد فرجاني ساسي نجم خط وسط فريق الزمالك، أنه حرص على التواجد في القاهرة، من أجل تدعيم الفريق، في نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي المقرر له الأحد المقبل.
وكان الزمالك خسر في الذهاب بهدف دون رد، سجله لابا كودجو في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.
وقال ساسي في تصريحات صحفية إنه سيكون مساندا للفريق من مدرجات برج العرب يوم
وأشار فرجاني ساسي إلى أن أمنيته مع الزمالك تكمن في حصد الكونفدرالية هذا الموسم وكذلك دوري الأبطال الموسم المقبل للمشاركة مع الأبيض في كأس العالم للأندية.
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