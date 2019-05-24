أجيري يطلب حضور نهائي دوري أبطال أوروبا

طلب خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر من اتحاد الكرة السفر إلى إسبانيا لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام لمتابعة النجم الدولي المصري محمد صلاح. وتوتنهام لمتابعة النجم الدولي المصري محمد صلاح. وعملت الوفد أن هناك اتجاها داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة لرفض طلب أجيري بالسفر دون الكشف عن الأسباب. ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وتوتنهام يوم 1 يونيو المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إسبانيا.

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