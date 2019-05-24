مصطفى فكري يترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه

أعلن مصطفى فكري ترشحه لخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه
وقال فكري عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "استخرت الله العلي القديرواستعنت به فإنه خير معين وتوكلت عليه فإنه خير وكيل ونويت الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه
وأضاف فكري: "أرجو من جميع السادة أسرة الكاراتيه بجمهورية مصر العربية والزملاء والزميلات المحترمين في كافه المجالات الدعم أو الدعاء أن استطعتم وليكن شعارنا رفع علم مصر عاليا خفاقا في كافه المحافل الدولية".
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