مصطفى فكري يترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه

أعلن مصطفى فكري ترشحه لخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه دورة 2020/2024. وقال فكري عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "استخرت الله العلي القدير واستعنت به فإنه خير معين وتوكلت عليه فإنه خير وكيل ونويت الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه واستعنت به فإنه خير معين وتوكلت عليه فإنه خير وكيل ونويت الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيهدورة 2020/2024". وأضاف فكري: "أرجو من جميع السادة أسرة الكاراتيه بجمهورية مصر العربية والزملاء والزميلات المحترمين في كافه المجالات الدعم أو الدعاء أن استطعتم وليكن شعارنا رفع علم مصر عاليا خفاقا في كافه المحافل الدولية".

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