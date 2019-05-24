ليفربول يحذر جماهيره قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

وجه نادي ليفربول تحذيرًا شديد اللهجة إلى جماهيره، قبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، والمقرر لها مطلع يونيو، على ملعب "واندا متروبوليتانو".

وحذر ليفربول، في بيان رسمي، جماهيره من بيع تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا

بطرق غير شرعية على الإنترنت.

وأكد ليفربول أن المشجعين الذين سيبيعون التذاكر على مواقع إلكترونية سيتم حظرهم من حضور مباريات الفريق على ملعب "أنفليد" لأجل غير مسمى.

وأوضح ليفربول أن الشراء من مصادر غير رسمية عبر الإنترنت لا يضمن أن تكون التذاكر أصلية، أو أن الجماهير ستحصل عليها فعليًا.

وأشار الريدز إلى أن بيع أو عرض التذاكر دون إذن من النادي يعد جريمة جنائية على الجماهير، وأنه يعتزم فرض عقوبات على أي مشجع يكتشف أنه يبيع التذاكر من خلال المواقع غير الرسمية.