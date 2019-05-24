هاري كين يسابق الزمن للحاق بمباراة توتنهام وليفربول

أكد تقرير صحفي بريطاني، أن هاري كين، مهاجم توتنهام، يسابق الزمن للحاق بمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان كين تعرض لإصابة كبيرة في أربطة الكاحل الأيسر، خلال مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال،

وهي المرة الثانية التي يعاني فيها من نفس الإصابة هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن كين يسابق الزمن للتقدم خطوة جديدة في التدريبات، كي يصبح لائقًا لمواجهة الريدز على

المستوى الفني والبدني.

وأشارت الصحيفة إلى أن كين تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها منذ 6 أسابيع، كما أنه بدأ الركض في الأسبوع الحالي، وسيتدرب بالكرة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن المؤكد بشأن كين أنه سيكون على مقاعد بدلاء السبيرز في مواجهة ليفربول، ما لم يتعرض لأي انتكاسة أخرى.