مصر تفوز بتنظيم بطولة أفريقيا للريشة الطائرة 2020

فاز الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، بتنظيم بطولة أفريقيا للكبار والمزمع إقامتها فبراير 2020، بعد منافسة قوية مع دول "أوغندا وجنوب أفريقيا وموريشيوس". وجاء فوز مصر بالتنظيم ضمن فعاليات أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، والمقامة على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بمدينة "نانجينج" الصينية، خلال الفترة من 21 وحتى 25 مايو الجاري. وأكد "التهامي" فخره واعتزازه بفوز مصر بالتنظيم لاسيما أنه جاء بعد منافسة قوية مع دول لها باع كبير في تنظيم بطولات اللعبة بالقارة السمراء.

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