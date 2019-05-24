تدريبات استشفائية للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الجونة

واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى مرانه بتدريبات استشفائية استعدادًا لمواجهة الجونة مساء الاثنين المقبل بملعب الجونة ببطولة الدوري الممتاز. وتعادل الدراويش أول أمس مع الأهلى بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب. الأهلى بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب. Advertisements وحرص جهاز الدراويش على إبعاد الأساسيين فى تلك المباراة عن أية تدريبات بدنية من أجل تجنب تعرضهم للإرهاق فيما خاض بدلاء الفريق تدريبات بدنية وخططية بشكل طبيعى. وخصص الجهاز الفنى تدريبات مكثفة للثنائى بنسون شيلونجو وعبد الرحمن مجدى على التسديدات والكرات العرضية.

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